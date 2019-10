The Outer Worlds: Technische Optimierungen nur für Xbox One X, aber nicht für PS4 Pro - 4Players.de

Das Rollenspiel The Outer Worlds wird nur auf der Xbox One X mit technischen Optimierungen aufwarten. Besitzer einer PlayStation 4 Pro müssen sich dagegen trotz mehr Leistung mit der Standard-Fassung begnügen. Das hat ein Sprecher von Publisher Private Division auf Nachfrage gegenüber Windows Central eingeräumt und gleichzeitig bestätigt, dass der Titel auf der One X eine Auflösung von 4K bieten und auch beim Game Pass landen soll.Ein Grund für den Verzicht für technische Verbesserungen auf der PS4 Pro mag auch darin begründet sein, dass Obsidian Entertainment aufgekauft wurde und mittlerweile zu den Microsoft Studios gehört.Outer Worlds erscheint am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Eine Switch-Umsetzung soll später folgen.Letztes aktuelles Video: Come to Halcyon Trailer