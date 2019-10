The Outer Worlds: Großer Patch zum Start auf Konsolen - 4Players.de

Zum Start des Rollenspiels The Outer Worlds müssen sich Käufer der Retail-Version für PS4 und Xbox One auf einen großen Day1-Patch einstellen. Wie Obsidian Entertainment in einem FAQ-Bereich im offiziellen Forum bekannt gibt, soll das Update auf der Microsoft-Konsole etwa 38 Gigabyte umfassen, während sich die PS4-Version mit etwa 18 Gigabyte begnügen wird.Wer sich für den Kauf der digitalen Fassung entscheidet, bekommt die gepatchte Version bereits beim Vorab-Download. Nach Angaben der Entwickler behebt das Update diverse Fehler und beinhaltet weitere Optimierungen. Ein Grund, warum das Paket vor allem auf der Xbox One so groß ausfällt, wird nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Come to Halcyon Trailer