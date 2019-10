The Outer Worlds: Systemvoraussetzungen für PC-Version bekannt - 4Players.de

Minimum:

Empfohlen:

Obsidian Entertainment und Private Division haben die Systemvoraussetzungen für die PC-Version des Rollenspiels The Outer Worlds im offiziellen Forum veröffentlicht, das am 25. Oktober auch für die Konsolen von Sony und Microsoft erscheint - inklusive Optimierungen für PS4 Pro und Xbox One X und einem ziemlich großen Day1-Patch OS: Windows 7 (SP1) 64bitCPU: Intel Core i3-3225 oder AMD Phenom II X6 1100TRAM: 4GBGPU: Nvidia GTX 650 Ti or AMD HD 7850Festplattenspeicher: 40GBOS: Windows 10 64bitCPU: Intel Core i7-7700K oder Ryzen 5 1600RAM: 8GBGPU: GeForce GTX 1060 6GB or Radeon RX 470Festplattenspeicher: 40GBLetztes aktuelles Video: Come to Halcyon Trailer