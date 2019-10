The Outer Worlds: Switch-Umsetzung erst im kommenden Jahr - 4Players.de

Auf Switch wird man sich wohl noch etwas länger gedulden müssen, bis The Outer Worlds erscheint. Wie GamesRadar meldet, hat Publisher Private Division bekannt gegeben, dass man den "Fallout Space Western" erst 2020 auf die Konsole von Nintendo bringen will.Für die Umsetzung zeichnet das Studio Virtuos verantwortlich, das zuvor bereits die Switch-Versionen von Dark Souls Remastered und Starlink: Battle for Atlas gewuppt hat. Zieht man das Werk von From Software als Referenz heran, wie viel Zeit die Arbeiten an einer Umsetzung benötigen, könnte The Outer Worlds auf Switch in etwa fünf Monaten und damit im März 2020 erscheinen.Wie GamesRadar anmerkt, endet im März 2020 auch das Geschäftsjahr für Take-Two, die Muttergesellschaft von Publisher Private Division. Das würde ebenfalls dafür sprechen, dass The Outer Worlds bis Ende März für Switch erscheint.Auf PC, Xbox One und PS4 ist das Rollenspiel seit dem 25. Oktober erhältlich und konnte im Test mit einer Wertung von 86% den Gold-Award abstauben. Wer mehr über die Historie des Entwicklungsstudios Obsidian Entertainment erfahren möchte, wird hier fündig.Letztes aktuelles Video: Video-Test