The Outer Worlds: Story-Erweiterung offiziell bestätigt - 4Players.de

In einem ziemlich unscheinbaren Beitrag im Forum von Obsidian Entertainment bestätigten die Entwickler, dass die Geschichte von The Outer Worlds im nächsten Jahr mit einer Story-Erweiterung ausgebaut wird. Weitere Details sollen erst später folgen, aber der DLC ist (nach dem Erfolg des Rollenspiels) in sicheren Tüchern.Darüber hinaus bedankten sich die Entwickler für die Unterstützung bei der Community, für die vier Nominierungen bei den Game Awards 2019 und nicht zuletzt auch bei allen Mitarbeitern des Studios.The Outer Worlds hat die Erwartungen des Publisher Private Division (Mutterkonzern: Take-Two Interactive) "mühelos" übertroffen. Konkrete Verkaufszahlen nannte das Unternehmen nicht. Das Sci-Fi-Rollenspiel soll bis Ende März 2020 für Nintendo Switch erscheinen.Letztes aktuelles Video: Video-Test