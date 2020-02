The Outer Worlds: Switch-Umsetzung aufgrund des neuen Coronavirus verschoben

To clarify, the team at Virtuos is ok, but their office has remained closed during this time. We're working with the team to determine an updated development timeline, and will share more regarding a new launch date shortly.



Die Switch-Umsetzung von The Outer Worlds ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Grund für die Verschiebung sind die Auswirkungen des neuen Coronavirus, denn das Team von Virtuos (Entwickler der Umsetzung) kann derzeit nicht an ihrem normalen Arbeitsplatz arbeiten. Die Mitarbeiter seien aber "okay", teilte Publisher Private Division (Take-Two Interactive) mit.Virtuos verfügt über Zweigstellen u.a. in Xi'an, Chengdu und Shanghai. Durch die Schließung des Büros würde sich die Entwicklung in die Länge ziehen und deswegen würden sie das Rollenspiel verschieben. An einem neuen Releaseplan wird gearbeitet, heißt es. Darüber hinaus stellte Private Division eine physische Version (Cartridge) von The Outer Worlds auf Switch in Aussicht, schließlich hätten sie nun mehr Zeit zur Vorbereitung.Bisher sollte die Switch-Umsetzung des SciFi-Rollenspiels am 6. März 2020 zum Preis von 59,99 Euro erscheinen. Neben der digitalen Version im eShop wird das Spiel auch im Handel veröffentlicht, wobei die Packung lediglich einen Download-Code enthalten sollte.Im vergangenen Oktober erschien der "Fallout Space Western" für PC, PS4 sowie Xbox One und erreichte bei uns im Test eine Wertung von 86 Prozent inklusive der Auszeichnung mit dem Gold-Award.Letztes aktuelles Video: Video-Test