The Outer Worlds: Switch-Umsetzung erscheint Anfang Juni (inkl. Day-One-Patch)

Der Termin der Switch-Umsetzung von The Outer Worlds steht fest. Das Einzelspieler-Rollenspiel von Obsidian Entertainment, Virtuos Games und Private Division wird am 5. Juni 2020 für die Nintendo-Konsole erscheinen - als Boxversion und als digitaler Download (Preis: 59,99 Euro).Das Spiel wird einen Day-One-Patch erhalten, der bis zu sechs GB in Anspruch nehmen kann. Dieser Patch verbessert die allgemeine Spielerfahrung mit hochauflösenden Texturen, Optimierungen am Spielablauf und mehr.

Zum Test (PC, PS4 und Xbox One): Dieses futuristische Rollenspiel sollte eine Weiterentwicklung von Fallout New Vegas werden, das man 2010 im Auftrag von Bethesda konzipierte. Das erfahrene Studio von Feargus Urquhart serviert genau das – allerdings in komplett neuer Spielwelt, mit einigen Überraschungen und kreativen Ideen. Macht euch bereit für einen verrückten Trip ins Sternensystem Halcyon!Letztes aktuelles Video: Video-Test