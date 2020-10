The Outer Worlds: Gerücht: Obsidian arbeitet an Nachfolger

Last I heard a new entry in the franchise is being explored, currently in pre-production.



Could change into something else ofc, but this is the current status. https://t.co/OGvfHjycNu



— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 11, 2020

Arbeitet Obsidian Entertainment bereits an einem Nachfolger zum Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds? Branchen-Insider und Analyst Daniel Ahmad scheint davon überzeugt zu sein: Laut seinen Ausführungen bei Twitter will er aufgeschnappt haben, dass sich die Pläne für einen Nachfolger in der Vorproduktion befinden.Wie Dualshockers anmerkt, würde sich Obsidian Entertainment damit aber recht viel zumuten: Aktuell arbeitet man bereits weiter am Early-Access-Spiel Grounded und hat mit Avowed kürzlich ein großes Fantasy-Rollenspiel vorgestellt. Darüber hinaus hat das Microsoft-Studio bestätigt, nach dem DLC Peril on Gorgon auch noch den ersten Teil von The Outer Worlds mit weiteren Inhalten versorgen zu wollen.Letztes aktuelles Video: Einstieg Switch