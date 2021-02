The Outer Worlds: Nächste Erweiterung erscheint vor April

Die nächste Erweiterung für das Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds ( ab 11,99€ bei kaufen ) wird noch vor dem 1. April 2020 erscheinen. Das geht aus dem Geschäftsbericht von Take-Two hervor, der von Eurogamer.net aufgegriffen wurde. Dort heißt es, dass besagte Erweiterung mit dem Namen Murder on Eridanos noch im laufenden Geschäftsjahr erscheinen soll, das bei Take-Two bis zum 31. März andauert.Murder on Eridanos ist die zweite Erweiterung und folgt damit auf Peril on Gorgon, das im September 2020 veröffentlicht wurde. Beide DLC sind im Season Pass enthalten.Letztes aktuelles Video: Einstieg Switch