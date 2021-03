The Outer Worlds: Update erhöht Bildrate auf PS5 und Xbox Series X

Obsidian Entertainment hat ein etwa 26 Gigabyte großes Update für The Outer Worlds ( ab 14,49€ bei kaufen ) veröffentlicht, das für eine höhere Bildrate auf PlayStation 5 und Xbox Series X sorgen soll. Wie Windows Central berichtet, läuft das SciFi-Rollenspiel auf den beiden Konsolen jetzt mit einer Darstellung von mehr oder weniger konstanten 60 Bildern pro Sekunde.Nach Peril of Gorgon erscheint am 17. März mit Murder on Eridanos die zweite DLC-Erweiterung . Dort müssen die Spieler mysteriöse Verbrechen aufklären. Beide Erweiterungen sind im Season Pass enthalten.Letztes aktuelles Video: Einstieg Switch