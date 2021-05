The Outer Worlds: Keine Zukunft für Publisher Private Division

Private Division, eine auf den Vertrieb spezialisierte Tochtergesellschaft von Take-Two, unterstützt und vermarktet das Action-Rollenspiel The Outer Worlds ( ab 53,99€ bei kaufen ) weiterhin - so z.B. auch bei der bevorstehenden Veröffentlichung der Erweiterung Murder on Eridanos für Switch. Für die Zukunft der Reihe wird das Unternehmen jedoch keine Rolle mehr spielen. Das hat ein Sprecher von Private Division gegenüber Gamasutra klargestellt.Demnach liegt das Schicksal für die Weiterführung der Marke ganz allein in den Händen von Obsidian Entertainment und Microsoft. Kein Wunder: Microsoft hatte Obsidian im Jahr 2018 bekanntlich übernommen und sich dadurch auch die Rechte an der Marke und potenziellen Fortsetzungen gesichert.Letztes aktuelles Video: Einstieg Switch