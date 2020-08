Dragon Age 4 (Arbeitstitel): Hinter den Kulissen: Eine Geschichte über Machtlosigkeit und Beziehungen

Das nächste Dragon-Age-Spiel befindet sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase und deswegen ist bei der gestrigen Opening-Night-Live-Show lediglich ein Hinter-den-Kulissen-Video gezeigt worden, in dem die Entwickler ihre Absichten bekunden.Die BioWare-Mitarbeiter sprechen über ihre Ziele und zeigen Konzeptzeichnungen sowie sehr kurze Schnipsel aus der Game Engine. Hauptautor Patrick Weekes meinte vielmehr, dass sie in dem Rollenspiel eine Geschichte darüber erzählen wollen, "was passiert, wenn man keine Macht hat" und "wenn sich die Führungsriege nicht um die grassierenden Probleme der Einwohner kümmert". Die Story soll sich um die Leute um den Spieler herum drehen, um die Freunde und die Familie. Dieses Beziehungsgeflecht und die zu fällenden Entscheidungen, die wiederum die Spielwelt beeinflussen können, sollen den Reiz des Spiels ausmachen.Letztes aktuelles Video: gamescom 2020 Hinter den Kulissen