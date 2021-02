Dragon Age 4 (Arbeitstitel): Soll ein reines Einzelspieler-Abenteuer werden

(Arbeitstitel)

Das nächste Dragon Age wird wohl ein rein für Solisten konzipiertes Rollenspiel werden. Jedenfalls soll Electronic Arts BioWare die Streichung sämtlicher Mehrspieler-Komponenten in Dragon Age 4 genehmigt haben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg (via Gematsu ) von Insidern erfahren haben will.Zu Beginn sei noch eine starke Multiplayer-Einbindung geplant gewesen. Doch sowohl der Erfolg von Star Wars: Jedi Fallen Order , das als Einzelspielertitel bereits in den ersten vier Monaten mehr als zehn Millionen Spieler erreicht habe und vom Publisher als "beste digitale Veröffentlichung eines Star-Wars-Spiels" bezeichnet wurde (wir berichteten ), als auch der Misserfolg von Anthem , dessen Weiterentwicklung kürzlich komplett eingestellt wurde , sollen zu einem Umdenken geführt haben.Die Entwicklung von Dragon Age 4 habe bereits 2015 begonnen, bevor es Ende 2017 einen Reboot hin zu mehr Langzeit-Monetarisierung gegeben habe (wir berichteten ), in dessen Folge Creative Director Mike Laidlaw seinen Hut nahm und Yellow Brick Games gründete. Die offizielle Ankündigung erfolgte bei den Game Awards 2018. Wann und auf welchen Plattformen das Rollenspiel erscheinen soll, ist aber nach wie vor unklar.Letztes aktuelles Video: The Next Dragon Age Official Teaser Trailer