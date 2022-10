Dragon Age: Dreadwolf: Rollenspiel erreicht Alpha, aber ein Release ist noch in weiter Ferne

Dragon Age: Dreadwolf – Geschichte fertig, aber der Rest noch nicht

Release noch nicht in Sichtweite

Nach einigen Monaten Funkstille gibt es wieder Neuigkeiten zu Dragon Age: Dreadwolf. In einem neuen Blogeintrag verrät Bioware-Chef Gary McKay, dass das Rollenspiel einen wichtigen Meilenstein erreicht hat.Dragon Age: Dreadwolf ist ab sofort in der Alpha angekommen. Das bedeutet, dass die Entwickler erstmals das Spiel von Anfang bis Ende spielen können. Fertig ist man aber trotzdem noch lange nicht.Der Alpha-Status von Dragon Age: Dreadwolf bezeichnet im Kern, dass die Entwickler erstmals das Rollenspiel als "zusammenhängendes Erlebnis sehen, hören, fühlen und spielen" können. In erster Linie ist damit vor allem die Geschichte gemeint, welche jetzt in ihrer Gesamtheit wahrgenommen werden kann."Wir können uns die Geschichte, die wir geschrieben haben, nehmen und sehen, ob wir sie durch die Charaktere, Dialoge, Zwischensequenzen und letztendlich die Reise des Spielers gut ausdrücken", so McKay.Was fehlt sind natürlich die anderen Elemente eines Spiels, darunter unter anderem Grafik und Gameplay. Hier verliert sich McKay ebenfalls nicht in Details, aber spricht darüber, dass das Entwicklerteam regelmäßig Feedback einholt. Dies komme aus internen Playtests, aus dem Qualitätssicherungsteam und aus dem Community Council. Aktuell verfolge man nun die Frage, worauf das "Hauptaugenmerk gelegt wird".Obwohl Dragon Age: Dreadwolf nun in der Alpha ist, bedeutet das nicht, dass der Release des Rollenspiels in Greifweite rückt. Noch gibt es für Bioware viel zu tun, weshalb es auch noch keine genaue Angabe zu einem möglichen Erscheinungstermin gibt.Spekulationen zufolge könnte es aber sein, dass es zu den The Game Awards am 8. Dezember einen neuen Trailer gibt. Schließlich wurde hier seinerzeit das vierte Dragon Age-Spiel vor fast vier Jahren angekündigt Letztes aktuelles Video: The Next Dragon Age Official Teaser Trailer