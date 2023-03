Dragon Age: Dreadwolf: Bioware setzt für Fertigstellung auf Serienveteran und Mass-Effect-Team

Dragon Age: Dreadwolf – Entwicklung langsam auf der Zielgeraden

Releasetermin weiterhin unbekannt

Bei Bioware arbeitet man schon seit einigen Jahren anund jetzt soll es bald fertig werden. Dafür holt sich das Team nicht nur einen erfahrenen Veteranen an Bord, sondern auch das Team vonGemäß Electronic Arts kehrt Mark Darrah als Berater für Dragon Age: Dreadwolf zurück. Darrah hatte das Entwicklerteam eigentlich erst Ende 2020 verlassen, um sich zukünftig neuen Projekten zu widmen. Zuvor war er fast 25 Jahre lang für Bioware tätig und maßgeblich an der Dragon-Age-Reihe beteiligt gewesen. Vor kurzem sei er jedoch an Bioware bezüglich einer Rückkehr herangetreten und soll das Team nun in beratender Funktion auf den letzten Metern unterstützen.Die Rückkehr Darrahs bestätigte Electronic Arts gegenüber den englischsprachigen Kollegen von Venturebeat . Dort heißt es zudem, dass nicht nur der Dragon-Age-Veteran dem Team unter die Arme greifen wird, sondern auch das Mass-Effect-Team einspringt und bei den letzten Feinarbeiten helfen wird. Gemäß EA, sprich das Spiel ist im Kern zwar von Anfang bis Ende spielbar, aber noch fehlen viele Details und das benötigte Feintuning.Während somit ein Großteil von Bioware nun an der Fertigstellung von Dragon Age: Dreadwolf sitzt, bleibt immerhin noch ein kleines Team rund um Mike Gamble zurück. Das befindet sich weiterhin in der Vorproduktion, weshalb dort nur ein paar wenige Mitarbeiter von Nöten sind, um ein Grundgerüst für die bevorstehende Entwicklung anzufertigen."Unser Studio konzentriert sich darauf, das bestmögliche Dragon Age: Dreadwolf zu entwickeln, während das Kernteam von Mass Effect die Arbeiten an der Vorproduktion fortsetzt" heißt es von Gary McKay, dem General Manager von Bioware.Trotz der nahenden Fertigstellung von Dragon Age: Dreadwolf geizen Bioware und EA mit ausführlichen Infos zum nächsten Teil der Rollenspielreihe. Abseits vom Titel und ein paar wenigen Info-Fetzen ist die Lage rund um das vierte Dragon Age ziemlich dünn. Lediglich ein Leak von Anfang Februar offenbarte erstmals,Einen Releasetermin für Dragon Age: Dreadwolf gibt es derweil noch gar nicht. Ob das Rollenspiel noch dieses Jahr erscheinen wird, bleibt demnach trotz des aktuellen Fokus auf die Fertigstellung noch abzuwarten.Letztes aktuelles Video: The Next Dragon Age Official Teaser Trailer