Dragon Age: Dreadwolf: Rollenspiel benötigt noch mehr Entwicklungszeit - kein Release in 2023

Obwohl Bioware zuletzt öfters betonte, dass die Entwicklung vongut vorankommt, benötigt das Rollenspiel noch mehr Zeit. Mit einemist definitiv nicht zu rechnen.Dies geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht von Publisher Electronic Arts hervor. Dort gewährt das Unternehmen einen Ausblick auf das vor kurzem gestartete Geschäftsjahr, bei dem Dragon Age: Dreadwolf nach aktueller Planung keine Rolle spielt.Schon seit September 2022und inhaltlich ist der Nachfolger vonlaut Bioware auch abgeschlossen. Ausgehend davon, vermuteten viele Fans, dass das Rollenspiel möglicherweise noch dieses Jahr veröffentlicht wird.Daraus wird aber nichts, wie EA indirekt im aktuellen Geschäftsbericht verlauten lässt. Bis zum 31. März 2024 rechnet der Publisher lediglich mit folgenden Spielen:Hinzu kommt noch ein unangekündigtes Rennspiel und ein weiteres Spiel von EA Sports. Von Dragon Age: Dreadwolf fehlt hingegen jede Spur, weshalb mit einem Release des Bioware-Projekts wohl erstgerechnet werden kann.Zu einem genauen Releasetermin schweigen aber sowohl EA als auch Bioware. Zuletzt hieß es jedoch, dass das, um Dragon Age: Dreadwolf langsam, aber sicher auf die Zielgerade zu bringen. Lediglich ein paar Mitarbeiter blieben zurück, um weiter am neuen Mass Effect-Spiel zu arbeiten.Sollte Dragon Age: Dreadwolf tatsächlich erst 2024 das Licht der Welt erblicken, dann könnte es mit einem Jubiläum zusammenstoßen: Im nächsten Jahr feiert Dragon Age: Inquisition seinen zehnjährigen Geburtstag. Andererseits warten Fans von The Elder Scrolls noch bedeutend länger auf einen Nachfolger:Letztes aktuelles Video: The Next Dragon Age Official Teaser Trailer