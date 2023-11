Dragon Age: Dreadwolf: Release könnte neuesten Hinweisen zufolge 2024 erfolgen

Dragon Age Dreadwolf: Der Release könnte schon im kommenden Jahr erfolgen

Aufwarten Fans der Reihe schon ein ganzes Weilchen, doch die Geduld könnte sich schon bald bezahlt machen. Wie es aussieht, rückt die derdes Rollenspiels in greifbarere Nähe.Darauf lässt immerhin einseitens der Entwickler, der findigen Beobachtern nicht verborgen blieb, schließen. Auch ein halbwegs konkreter, potentiellerwird genannt.Über dievon einem der Entwickler, die an Dragon Age Dreadwolf arbeiten, findet sich der entscheidende Fingerzeig. So liest man auf dem Profil vonKevin Scott, dass Dragon Age Dreadwolf schonseinen Release feiern soll.Ganz konkret heißt es hier: „Gameplay-Charaktere mit Mocap und handgefertigten Animationen für Dragon Age Dreadwolf animiert (Release 2024)“. Mittlerweile wurde das verräterische Detail wieder aus Scotts Angaben seiner Berufserfahrung entfernt, für Fans dürfte es jedoch ein zukunftsweisender Lichtblick sein, der dieauf einen zumindest zeitnahen Release weiter schürt.Um es noch einmal ganz klar festzuhalten: Umhandelt es sich bei den gefundenen Hinweisen selbstverständlich nicht, was wohl auch der Grund für die rasche Bearbeitung des LinkedIn-Profils gewesen sein dürfte.Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als weiterhin auf einen. Sollte das kommende Jahr tatsächlich seitens EA für eine Veröffentlichung angestrebt werden, so erfolgt diese aller Voraussicht nach. Denn im jüngsten Geschäftsbericht, in dem auch die Veröffentlichungspläne im aktuellen Geschäftsjahr bis zum nächsten Frühjahr festgehalten werden, ist keine Spur von Dragon Age Dreadwolf.Letztes aktuelles Video: The Next Dragon Age Official Teaser Trailer