Dragon Age: Dreadwolf: Neuer Teaser kündigt Gameplay-Enthüllung für 2024 an

Dragon Age: Dreadwolf - Ein Teaser-Trailer für Sommer 2024

Fünf Jahre ist es her, da kündigte Bioware das nächste Kapitel seiner Rollenspiel-Reihean. Einist seitdem immer noch nicht in Sicht, aber jetzt gibt es zumindest ein wenig Licht am Horizont zu erblicken.Anlässlich des von Bioware und den Fans ins Leben gerufenengab es von den Entwicklern einen kleinen Teaser auf das, was in mehr oder weniger naher Zukunft folgen wird. Ein Release vor Ende 2024 ist aber mittlerweile so gut wie ausgeschlossen."Thedas ruft!" heißt es im neuen Video zu Dragon Age: Dreadwolf, welches weniger als 50 Sekunden lang ist. Gameplay-Szenen sind aber erneut nicht enthalten. Stattdessen gewährt der Teaser nur einen kleinen, die ihr im vierten Teil der Rollenspiel-Reihe besuchen dürft.Einerseits reist ihr dieses Mal in die, an dasund nach. Alle drei Orte auf dem fiktiven Kontinent Thedas wurden in den Vorgängern lediglich erwähnt, werden aber nun erstmals ins Zentrum der Handlung gerückt. Im neuen Trailer könnt ihr außerdem einen Blick auf dieerhaschen, die im Norden Antivas ihre mittelalterlichen Türme in die Höhe ragen lässt.Zu guter Letzt verrät das Video einen wichtigen Termin: Die vollständige Enthüllung von Dragon Age: Dreadwolf findet imstatt. Ein Release dürfte somit frühestens wohl Ende des kommenden Jahres stattfinden, sofern EA und Bioware die Zeit zwischen dem sogenannten Reveal und der Veröffentlichung möglichst kurz halten möchten.Sollte das der Fall sein, dann liegen zwischen derund dem Release satte sechs Jahre. Ein ähnliches Szenario dürfte, welches vor kurzem einen neuen Teaser erhalten hat. Der Fokus bei Bioware, bei dem auch die Mass Effect-Entwickler aushelfen müssen.