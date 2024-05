Dragon Age: Dreadwolf – Laut Insider zeigt sich Bioware "zufrieden"

Seit Jahren wird bei Bioware am nächsten großen Rollenspiel gearbeitet, welches auch ein Stück weit das Schicksal des Entwicklerstudios beeinflussen könnte. Die Rede ist vonund womöglich gibt es bald nicht nur eine Wagenladung neuer Infos, sondern auch einen, dass EA und Bioware im diesjährigen Sommer den Geheimnisschleier rund um die Fortsetzung vonlüften wollen.Das ist immer noch unbekannt, aber es deutet sich an, dass es schon Anfang Juni soweit sein könnte, und der Release ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten lässt.Außer ein paar kleineren Teasern und einem Leak gibt es bislang kaum wirkliche. Womöglich folgt Bioware dem jüngsten EA-Trend, sich zwischen Enthüllung und Release möglichst wenig Zeit lassen. Nur wann wird das vierte Dragon Age endlich die Hüllen fallen lassen und sich der Öffentlichkeit preisgeben?Laut dem in der Regel gut informierten, aber gewiss nicht allwissenden Giantbomb-Journalisten Jeff Grubb ist es bereits nächsten Monat der Fall. Laut seinen Informationen planen EA und Bioware mit demzum Summer Game Fest, welches im Zeitraum zwischen dem 7. und 10. Juni 2024 stattfindet. Um diese Tage herum soll auch die große Dragon Age-Party abgehalten werden.Im Rahmen dieses Events wird vermutlich auch derverraten werden. Allzu weit in der Zukunft soll die Veröffentlichung gemäß Grubb nicht liegen: "Alle scheinen sehr zufrieden mit dem Spiel zu sein, sie [Bioware, Anmerkung der Redaktion] sind sehr zufrieden damit, wie es geworden ist, und der Plan lautet, es noch in diesem Kalenderjahr zu veröffentlichen." Die Betonung liegt dabei auf, sprich es soll definitiv noch 2024 soweit sein.Bisher war lediglich bekannt, dass das nächste große Bioware-Spiel im aktuellen Geschäftsjahr von EA erscheinen soll, sprich. Sollte noch in diesem Jahr die Rückkehr ins Fantasy-Reich Thedas ermöglicht werden, dann könnte der Publisher vermutlich das lukrative Weihnachtsgeschäft anpeilen. Spielerisch soll, wie ein Leak in der Vergangenheit offenbarte.