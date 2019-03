Mortal Kombat 11: Geschlossene Beta startet Ende März auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

On 28th March, you’re next when the #MK11 Closed Beta begins!

Gain access to the Closed Beta by pre-ordering MK11 and check below to see when it runs in your region.https://t.co/pmtQbuCsej pic.twitter.com/ghWM3JdF4Y — Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) 18. März 2019

Nach dem Stresstest am vergangenen Wochenende steht für Ende März eine geschlossene Beta für das Fighting Game Mortal Kombat 11 an: Nach Angaben von DualShockers hat man in Europa am 27. März ab 16 Uhr Zugang und darf sich bis zum 1. April um 8:59 Uhr prügeln. Teilnehmen dürfen Spieler, die sich das neueste Spiel der NetherRealm Studios und WB Games vorbestellt haben, das am 23. April für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheint. Die Beta wird allerdings nur für Vorbesteller der PS4- und One-Version angeboten sowie nur auf den beiden Plattformen von Sony und Microsoft stattfinden.Darüber hinaus wird in dieser Woche wahrscheinlich ein weiterer Kämpfer enthüllt. Nach Andeutungen geht man relativ sicher davon aus, dass es sich dabei um Kotal Kahn handeln wird. Insgesamt soll die Auswahl zum Start etwa 25 Kämpfer umfassen: Einige von ihnen, darunter Klassiker wie Johnny Cage, Scorpion, Sonya Blade und Kano sind bereits bekannt, doch gibt es immer noch einige Fragezeichen, wer am Ende alles mitmischen wird.Unsere ersten Eindrücke zum Spiel findet ihr in der Vorschau Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau