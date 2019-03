Mortal Kombat 11: Noob Saibot kehrt zurück; erster DLC-Charakter steht fest - 4Players.de

On 28th March, you’re next when the #MK11 Closed Beta begins!

Warner Bros. Interactive Entertainment und die NetherRealm Studios haben einen weiteren Kämpfer aus Mortal Kombat 11 vorgestellt. Es ist Noob Saibot. Außerdem verrieten die Entwickler, dass Shang Tsung der erste DLC-Charakter sein wird.Bisher wurden folgende spielbare Charaktere bestätigt: Baraka, Cassie Cage, D'Vorah, Erron Black, Geras, Jacqui Briggs, Jade, Johnny Cage, Kabal, Kano, Kotal Kahn, Noob Saibot, Raiden, Scorpion, Shao Kahn (Vorbesteller-DLC), Skarlet, Sonya Blade und Sub-Zero. Mortal Kombat 11 wird am 23. April 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Unsere ersten Eindrücke zum Spiel findet ihr in der Vorschau Die geschlossene Beta zu Mortal Kombat 11 startet am 28. März und geht bis zum 31. März. Alle Spieler, die Mortal Kombat 11 für PlayStation 4 und Xbox One bei ausgewählten Händlern vorbestellt haben, erhalten Zugang zur geschlossenen Beta, die fünf verschiedene Charaktere enthält, und zwar Baraka, Jade, Kabal, Skarlet und Scorpion."Die am geschlossenen Betatest teilnehmenden Spieler erhalten einen Einblick in das brandneue Charakter-Variationssystem, das ihnen beinahe unbegrenzte Möglichkeiten zur Individualisierung ihrer Kämpfer mit Skins, Ausrüstung, Spezialfähigkeiten, Intro- und Sieg-Animationen, Verspottungen und Brutalities gibt. Zu den verfügbaren Spielmodi der geschlossenen Beta zählen unter anderem Online-Multiplayer-Matches sowie die Towers of Time, ein Einzelspieler-Modus, in dem die Spieler ihre Fertigkeiten in verschiedenen Herausforderungen auf die Probe stellen können und ihnen somit noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, Mortal Kombat 11 zu erleben. Für die Teilnahme an Online-Multiplayer-Matches während der geschlossenen Beta sind ein PlayStation-Plus-Abonnement oder eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft erforderlich. Diese sind für das Charakter-Variationssystem und die Towers of Time-Inhalte nicht erforderlich", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Geschlossene Beta Trailer