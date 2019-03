Mortal Kombat 11: Weitere Kämpfer enthüllt und Schlagabtausch der Generationen - 4Players.de

Liu Kang , der Beste unter den Shaolin-Mönchen, war ein Waisenkind, der vom Shaolin-Orden adoptiert und in der Kampfkunst ausgebildet wurde. Er wurde von Raiden persönlich zum Mortal-Kombat-Champion und Hauptverteidiger des Erdenreichs auserwählt.

Kung Lao schloss sich den Shaolin-Mönchen an, um der neue Mortal-Kombat-Champion des Erdenreichs zu werden. Kung Lao ist rücksichtslos und rebellisch, doch auch kühn und unbezwingbar und kämpft, um sich seinen ruhmvollen Vorfahren als würdig zu erweisen.

Major Jackson „Jax" Briggs war ein angesehener Veteran der Special Forces, dessen Leben sich nach der Teilnahme am Mortal-Kombat-Turnier für immer geändert hat. Seine Aufgabe war nun klar – die Verteidigung des Erdenreichs gegen die Außenwelt und das Unterreich.

Liu Kang, Kung Lao und Jax Briggs werden im Kämpferaufgebot von Mortal Kombat 11 ebenfalls enthalten sein. Das haben die Netherrealm Studios und WB Games bekannt gegeben. Gleichzeitig hat man einen Trailer mit der passenden Bezeichnung Old Skool Vs. New Skoop veröffentlicht, in dem Akteure wie Johnny Cage, Sonya Blade & Co gegen ihre Ebenbilder aus anderen Zeitlinien antreten, um quasi gegen sich selbst zu kämpfen.Die Pressemitteilung beschreibt die altbekannten Neuzugänge für das Fighting Game folgendermaßen:Mortal Kombat 11 erscheint am 23. April für PC, PS4, Xbox One und Switch.Letztes aktuelles Video: Old Skool Vs New Skool