Mortal Kombat 11: Kitana zeigt ihre Stahlfächer im Live-Action-Trailer - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und die NetherRealm Studios haben einen Live-Action-Trailer zu Mortal Kombat 11 veröffentlicht, in dem Kitana als spielbarer Charakter enthüllt wird. Die 10.000 Jahre alte Prinzessin von Edenia wuchs in dem Glauben auf, Shao Kahns biologische Tochter zu sein und diente ihm als eine seiner tödlichsten Kriegerinnen. Als Kitana die Wahrheit erfuhr, kämpfte sie gegen Shao Kahns versuchte Eroberung des Erdenreichs und starb dabei. Nachdem sie als böse Wiedergängerin ihrer selbst neu belebt wurde, herrscht Kitana nun gemeinsam mit dem Wiedergänger Liu Kang über das NetherRealm und verfolgt die Vernichtung aller Reiche als ihr Ziel."Der Trailer spricht das universelle Thema an, dass jeder von uns einen Kämpfer in sich hat, der uns dazu drängt, für das einzustehen, woran wir glauben. Um dieses Konzept zum Leben zu erwecken, beauftragte WBIE die Create Advertising Group, Regisseur Joe Sill und Plastic Wax, eine Welt zu kreieren, in der normale Menschen über die Kräfte bekannter Mortal-Kombat-11-Charaktere verfügen. Für eine (...) Präsentation fügte das Team von Plastic Wax visuelle Effekte ein wie Sub-Zeros Manipulation von Eis, Raidens Blitze und Kitanas Stahlfächer-Waffen. Geht eine Person durch die Schatten, kommt eine andere Person heraus - auf dem Weg zu ihrem wichtigsten Kampf", schreibt der Publisher über den Trailer.Bisher wurden folgende spielbare Charaktere bestätigt: Baraka, Cassie Cage, Cetrion, D'Vorah, Erron Black, Geras, Jacqui Briggs, Jade, Johnny Cage, Kabal, Kano, Kitana, Kotal Kahn, Kung Lao, Liu Kang, Major Jackson 'Jax' Briggs, Noob Saibot, Raiden, Scorpion, Shao Kahn (Vorbesteller-DLC), Skarlet, Sonya Blade und Sub-Zero. Der erste DLC-Charakter wird Shang Tsung sein.Mortal Kombat 11 wird am 23. April 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Unsere ersten Eindrücke zum Spiel findet ihr in der Vorschau Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer