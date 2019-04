Mortal Kombat 11: "Hammertime" mit Shao Khan und Pro Kompetition (eSports) - 4Players.de

Shao Kahn aus Mortal Kombat 11 schwingt im folgenden Trailer seinen Hammer. "Imperator der Außenwelt. Seit Jahrtausenden herrschte Shao Kahn über die Reiche und vergrößerte sein Reich durch Eroberungen. Doch als er das Erdenreich erobern wollte, wurde sein Plan durch die Regeln von Mortal Kombat verhindert. Shao Kahn wurde zwar von seinem Ziel abgehalten, ist jedoch entschlossen, sich den absoluten Sieg zu holen."Mortal Kombat 11 wird am 23. April 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Darüber hinaus haben Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm Studios und Intersport die Pro Kompetition 2019/2020 angekündigt, die erste Saison des globalen eSports-Programms."Dieses Jahr bietet die Mortal Kombat 11 Pro Kompetition Spielern aller Ränge die Chance, an neun verschiedenen Live-Turnieren und mehreren Online-Events in Nordamerika, Lateinamerika und Europa teilzunehmen, um sich ein Stück des Preispools im Wert von 155,000 US Dollar und die Chance auf einen der zwölf Plätze im Final Kombat zu holen. Vier zusätzliche Plätze im Finale sind für die Gewinner von Kanadas „Northern Arena“, Lateinamerikas „Liga Latina“ und dem 'Intercontinental Kombat' reserviert, das in West- und Ost-Europa, Nahost und Australien stattfindet. Der letzte Platz wird in einem „Letzte Chance“-Qualifikationsturnier vergeben, das am Tag vor dem Final Kombat stattfindet. Der erste Stopp von Nordamerikas Pro Kompetition findet vom 24. bis 26. Mai auf der Combo Breaker 2019 in Chicago statt. Die besten 16 Spieler aus verschiedenen Events haben die Chance, sich für Final Kombat - das Meisterschaftsfinale - zu qualifizieren und sich einen zusätzlichen Teil des Preispools im Wert von 100.000 US Dollar zu holen. Final Kombat ist für das 1. Quartal 2020 in Chicago, Illinois geplant und wird auf www.twitch.tv/NetherRealm live übertragen - genauso wie alle regulären Saisonturniere der Mortal Kombat 11 Pro Kompetition. Weitere Informationen und die Anmeldung zu diesem Event sind auf www.mortalkombat.com/esports zu finden."