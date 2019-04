Mortal Kombat 11: Trailer-Trio: Anstehender Verkaufsstart, Switch und Main Theme - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und die NetherRealm Studios werden Mortal Kombat 11 am 23. April 2019, direkt nach Ostern, für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen. Um auf das Kampfspiel mit der Extraportion Blut und Gewalt einzustimmen, sind drei weitere Video-Trailer erschienen. Neben dem Trailer zum anstehenden Verkaufsstart wurden ein Clip zur Switch-Umsetzung sowie ein Video über die Soundtrack-Aufnahmen des Hauptthemas bereitgestellt.Bisher wurden folgende spielbare Charaktere bestätigt: Baraka, Cassie Cage, Cetrion, D'Vorah, Erron Black, Geras, Jacqui Briggs, Jade, Johnny Cage, Kabal, Kano, Kitana, Kollector, Kotal Kahn, Kung Lao, Liu Kang, Major Jackson 'Jax' Briggs, Noob Saibot, Raiden, Scorpion, Shao Kahn (Vorbesteller-DLC), Skarlet, Sonya Blade und Sub-Zero. Der erste DLC-Charakter wird Shang Tsung sein. Neulinge sind Cetrion, Geras und Kollector. Unsere ersten Eindrücke zum Spiel findet ihr in der Vorschau