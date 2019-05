Mortal Kombat 11: Zweiter PC-Patch und "Entschädigung" für die Balance-Probleme stehen bereit - 4Players.de

Für die PC-Version von Mortal Kombat 11 ist der zweite Patch erschienen. Die Updates für die Umsetzungen auf Switch und Xbox One sollen "bald" folgen. Der Patch behebt einige Bugs sowie Out-of-Sync-Probleme im Multiplayer und nimmt Anpassungen am Matchmaking, der Computerintelligenz und der "Move List" vor. Außerdem sind zahlreiche Balance-Anpassungen am vielfach kritisierten Modus "Tower of Time" dabei (u. a. bessere Belohnungen, weniger Sprünge beim Schwierigkeitsgrad, weniger Lebenspunkte der Gegner bei manchen Begegnungen, niedriger Schaden durch Modifikatoren). Das Change-Log findet ihr hier Außerdem ist die versprochene "Entschädigung" für die frühen Balance-Probleme verteilt worden. Wer sich bis zum 6. Mai um 15 Uhr einloggt, erhält 500.000 Koins, 1.000 Seelen, 1.000 Zeitkristalle und 500 Herzen (via Benachrichtigungen im eigenen Profil).