Mortal Kombat 11: PC: Zwei Patches verfügbar; Aufhebung der 30-fps-Limitierung in Aussicht gestellt - 4Players.de

Für die PC-Version von Mortal Kombat 11 sind am 14. und am 17. Mai zwei neue Patches erschienen. Die Updates schafften Bugs aus der Welt, optimierten den Towers-Modus weiter, verbesserten die Steuerung mit Maus/Tastatur und sorgten dafür, dass Zwischensequenzen auf 21:9-Monitoren nun korrekt angezeigt werden ( Change-Log #1 Change-Log #2 ).Außerdem kündigten die Entwickler an, dass sie die Kritik vieler Spieler über die 30-fps-Limitierung in manchen Spielbereichen wahrgenommen hätten und derzeit an einer Option arbeiten würden, mit der es möglich sein wird, diese Beschränkung in Zukunft auf 60 fps anzuheben. Obwohl die Spiellogik in Mortal Kombat 11 grundlegend auf 60 fps fußt, was in den eigentlichen Kämpfen auch weitgehend gut klappt (je nach Hardwarekonfiguration), werden bestimmte Zwischensequenzen in den Kämpfen wie Brutalities, Fatalities und Fatal Blows lediglich mit rund 30 fps wiedergegeben - was tatsächlich einen bemerkbaren Wechsel in Sachen Geschmeidigkeit der Inszenierung ausmacht. Auch das gesamte Menü ist auf 30 fps beschränkt.Letztes aktuelles Video: Grafikvergleich Switch vs Xbox One X