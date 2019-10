Mortal Kombat 11: Der Terminator T-800 zeigt seine Kampffertigkeiten im Video - 4Players.de

"Team Raid - Neuer Mehrspieler-Turm verfügbar im Modus "Türme der Zeit", in dem zwei oder drei Spieler als Team zusammenarbeiten müssen, um Gruppenherausforderungen abzuschließen und gleichzeitig einen mächtigen Boss zu besiegen. Nur mit Teamwork lassen sich hier einzigartige Belohnungen abkassieren.

Turniervariante hinzugefügt - Dritte Turniervariante für alle Charaktere hinzugefügt, die in der Kombat League, dem Offline-Turnier-Modus und jedem Match, in dem der Wettkampfmodus aktiviert ist, verwendet werden kann.

Kombat League Saison 4 - Die nächste Ausgabe des Ranglistenmodus mit dem Namen "Saison des Chaos" ist ab sofort für alle Spieler zugänglich. Mit Kämpfen gegen andere Spieler lassen sich exklusive Belohnungen im Spiel verdienen."

Der Terminator T-800 wird als neuer spielbarer Kämpfer in Mortal Kombat 11 für Besitzer des Kombat Packs ab dem 8. Oktober im Early Access verfügbar sein. Eine Woche später wird der Cyborg-Auftragskiller separat angeboten. Warner Bros. Interactive Entertainment und die NetherRealm Studios zeigen im folgenden Trailer den Terminator in Action. In der deutschen Version ist außerdem die bekannte Synchronstimme von Schauspieler Arnold Schwarzenegger zu hören.Besitzer des Kombat Packs werden ab dem 8. Oktober auch Zugriff zu neuen Charakter-Skins haben, einschließlich alternative Charakter-Skins für den Terminator T-800, ein neuer Charakter-Skin für Cassie Cage (Cassie Quinn; von der DC-Schurkin Harley Quinn inspiriert) und neue Charakter-Skins für Sonya Blade (Cyborg Hunter), Kano (Cash Machine Kano) und Johnny Cage (Red Carpet Johnny Cage).Des Weiteren gaben die Entwickler einen Überblick über bereits verfügbare Inhaltsupdates:Zudem ist eine kostenlose Testversion auf Konsolen angekündigt worden. Sie wird vom 11. bis zum 14. Oktober auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein, die vollen Zugriff auf die Multiplayer-Modi, einen Teil des Story-Modus, die komplette Aufstellung an spielbaren Charakteren und eine Vorschau auf die neusten Kämpfer, die über das Kombat Pack hinzugefügt wurden - Terminator T-800, Nightwolf und Shang Tsung - im Modus 'Türme der Zeit' erlaubt. Für die Teilnahme an Online-Mehrspieler-Kämpfen während der kostenlosen Testversion sind ein PlayStation-Plus-Abonnement oder eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft erforderlich. Diese Abonnements sind für die Einzelspieler-Inhalte während der Testperiode nicht erforderlich.