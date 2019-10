Mortal Kombat 11: Test-Wochenende auf PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Bis zum 14. Oktober kann Mortal Kombat 11 kostenlos auf PlayStation 4 via PlayStation Network und Xbox One via Xbox Live ausprobiert werden. Während des Test-Wochenendes können alle Multiplayer-Modi, die ersten beiden Story-Kapitel, alle Charaktere des Hauptspiels und die DLC-Charaktere Nightwolf, Shang Tsung und Terminator T-800 im Modus "Türme der Zeit" angetestet werden. Für die Teilnahme an Online-Multiplayer-Kämpfen während des Test-Wochenendes ist ein PlayStation-Plus-Abonnement oder eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft erforderlich. Diese Abonnements sind nicht zum Herunterladen der Testversion oder der Einzelspieler-Inhalte erforderlich.Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios: "Sollte die Vollversion des Spiels im Anschluss gekauft werden, bleibt der Spielfortschritt erhalten und als zusätzlicher Bonus sind die Preise aller Versionen von Mortal Kombat 11 sowohl im PlayStation Store als auch Xbox Marketplace während des kostenlosen Testzeitraums um 40 Prozent reduziert, einschließlich der Standard-Edition, der Premium-Edition und des eigenständigen Kombat Packs."Letztes aktuelles Video: Free Weekend Trailer