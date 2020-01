Mortal Kombat 11: Der überarbeitete Joker zeigt sich im neuen Trailer

Die Netherrealm Studios und WB Games haben einen neuen Trailer zum Fighting Game Mortal Kombat 11 veröffentlicht, in dem man den DC-Schurken Joker in Aktion erleben darf.Für Käufer des Kombat-Packs steht der durchgeknallte Clown ab dem 28. Januar im Vorabzugriff zur Verfügung. Gleiches gilt für die Charakter-Skins mit DC-Thema, einschließlich "Zeitherrscher von Apokolips" Geras und das DC Elseworlds Skin Pack mit dem "Darkest Knight" Noob Saibot, dem Reptil "Killer Kroc" Baraka und der geschmeidigen "Katwoman der Außenwelt" Kitana. Alle anderen müssen sich noch eine Woche länger gedulden.Zum Preis von 39,99 Euro erhält man mit dem Kombat Pack sechs weitere Kämpfer inklusive zusätzlicher Ausrüstungssets und dem Vorabzugriff. Bereits erhältlich sind der T-800, Sindel, Nightwolf und Shang Tsung. Nach dem Joker wird am 17. März mit Spawn der letzte Kämpfer der Pakets im Vorabzugriff veröffentlicht. Alternativ können die Charaktere auch einzeln erworben werden.Letztes aktuelles Video: Joker Trailer