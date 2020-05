Mortal Kombat 11: "Finish him" mit der Kraft der Freundschaft

Am 26. Mai wird zusammen mit der Aftermath-Erweiterung auch ein kostenloses Update für Mortal Kombat 11 erscheinen. Mit dem Update werden die Friendship-Finish-Moves eingebaut - das sind überraschend harmlose Varianten der berüchtigten Abschlussaktionen. Einst in Mortal Kombat 2 eingeführt, dienen sie zum Veralbern nicht zum Zerstückeln der Gegner. Im folgenden Trailer sind verschiedene Kämpfer zu sehen, die ihren eigenen unbeschwerten Finish-Move ausführen: Jade, die eine festliche, mit Süßigkeiten gefüllte Piñata mit ihrem Stab aufschlägt; Liu Kang, der auf einem beleuchteten LED-Boden tanzt; über Sindel, die mit einem Glas Wein anstößt; Jax, der die Spieler mit einer Jazz-Saxophon-Session verwöhnt. Das Update gibt den Spielern des Grundspiels ebenfalls Zugang zu den "Stage Fatalities" (an die jeweilige Arena angelehnte Tötungsoptionen zum Rundenende) und den Stages Dead Pool, Soul Chamber, Kronika's Keep und RetroKade.Letztes aktuelles Video: Friendships TrailerDie Aftermath-Erweiterung erscheint in digitaler Form am 26. Mai 2020 für PC, PS4, Xbox One, Switch und Stadia - zum Preis von 39,99 Euro. Wer die vorherige Erweiterung (Kombat Pack Bundle) noch nicht besitzt, kann für 49,99 Euro beide DLC-Pakete in einem Rutsch erwerben. Zu guter Letzt wird das Gesamtpaket inklusive Mortal Kombat 11 noch als Mortal Kombat 11: Aftermath Collection für 59,99 Euro veröffentlicht. In Deutschland erneut nur digital, in Nordamerika auch auf Datenträger. Vorbesteller erhalten das "Eternal Klash Skin Pack", mit drei neuen Outfits für Scorpion, Frost und Sub-Zero.