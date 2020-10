Mortal Kombat 11: Ultimate Edition, Umsetzung für PS5 & Xbox Series X/S und Kombat Pack 2 mit Rambo

Mortal Kombat 11 Ultimate ist für PC, PS4, PS5, Stadia, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S angekündigt worden. Zusätzlich wurde das Kombat Pack 2 mit drei Charakteren (Mileena, Rain und Rambo) vorgestellt.Mortal Kombat 11 Ultimate umfasst das Hauptspiel Mortal Kombat 11: Aftermath (Fujin, Sheeva, RoboCop), das Kombat Pack 1 (Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, The Joker, Terminator T-800, Spawn) und das Kombat Pack 2 (Mileena, Rain und Rambo). Auch Cross-Play-Unterstützung auf den Microsoft- und Sony-Konsolen wird geboten. Angepeilter Releasetermin ist der 17. November 2020.Besitzer von Mortal Kombat 11 und Mortal Kombat 11 Ultimate auf PlayStation 4 und Xbox One bekommen kostenlosen Zugang zur Umsetzung für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Folgende Verbesserungen werden für die Next-Gen-Versionen versprochen: dynamische 4K-Auflösung, verbesserte Grafik, schnellere Ladezeiten und Multiplayer-Kompatibiliät mit den Spielern auf PS4 und Xbox One.Mortal Kombat 11 Ultimate wird 59,99 Dollar kosten. Besitzer von Mortal Kombat 11 werden das Kombat Pack 2 für 14,99 Dollar kaufen können. Euro-Preise wurden nicht genannt. Vorbesteller der Ultimate Edition und des Kombat Packs 2 erhalten das "Time Warriors Skin Pack" als Bonus (Dark Web Noob Saibot, HCF (Halt and Catch Fire) Liu Kang and Blood Moon Skarlet).Letztes aktuelles Video: Ultimate | Kombat Pack 2 Official Reveal Trailer