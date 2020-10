Mortal Kombat 11: Mit allen Wassern gewaschen: Rain kämpft im Trailer

Warner Bros. Games und die NetherRealm Studios zeigen Rain aus Mortal Kombat 11 ab 22,99€ bei kaufen ) Ultimate bzw. dem Kombat Pack 2 (neben Mileena und Rambo) im folgenden Trailer in Aktion. Als Sohn des Gottes Argus, Edenias göttlicher Beschützer, verfügt er über magische Kräfte. Diese verleihen ihm die Macht über Wasser und Blitze. Er kann dimensionale Tore in ein bislang unbekanntes Wasserreich öffnen und sich sogar in Flüssigkeit verwandeln, um Angriffen auszuweichen. Er verfügt zudem über einen tödlichen Katar (Dolch), mit dem er seine Gegner aufschlitzt und niedersticht, während er um seinen Platz in Edenias Pantheon kämpft. Rain wird sich dem spielbaren Kader am 17. November anschließen.Letztes aktuelles Video: RainMortal Kombat 11 Ultimate umfasst das Hauptspiel, Mortal Kombat 11: Aftermath (Fujin, Sheeva, RoboCop), das Kombat Pack 1 (Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, The Joker, Terminator T-800, Spawn) und das Kombat Pack 2 (Mileena, Rain und Rambo). Auch Cross-Play-Unterstützung auf den Microsoft- und Sony-Konsolen wird geboten. Angepeilter Releasetermin ist der 17. November 2020.Besitzer von Mortal Kombat 11 und Mortal Kombat 11 Ultimate auf PlayStation 4 und Xbox One bekommen kostenlosen Zugang zur Umsetzung für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Folgende Verbesserungen werden für die Next-Gen-Versionen versprochen: dynamische 4K-Auflösung, verbesserte Grafik, schnellere Ladezeiten und Multiplayer-Kompatibiliät mit den Spielern auf PS4 und Xbox One.Mortal Kombat 11 Ultimate wird 59,99 Euro kosten. Besitzer von Mortal Kombat 11 werden das Kombat Pack 2 für 19,99 Euro kaufen können. Vorbesteller der Ultimate Edition und des Kombat Packs 2 erhalten das "Time Warriors Skin Pack" als Bonus (Dark Web Noob Saibot, HCF (Halt and Catch Fire) Liu Kang and Blood Moon Skarlet).