Mortal Kombat 11: Mileena zeigt die Zähne und ihre Kampffähigkeiten

Mileena zeigt ihre Kampffähigkeiten im folgenden Trailer. Sie ist eine spielbare Kämpferin, die sich dem Charakteraufgebot am 17. November als Teil von Mortal Kombat 11 ( ab 22,99€ bei kaufen ) Ultimate und/oder Kombat Pack 2 anschließt. Neben Mileena sind noch Rambo und Rain im Kombat Pack 2 enthalten."Mileena wurde von Kronika in die Zukunft geschickt und erfuhr so von ihrem tragischen Schicksal – eine kurze Herrschaft als Imperatorin der Außenwelt und ihr Tod durch D'Vorah und Kotal Kahn. Entschlossen, den Thron wieder an sich zu reißen, hat Mileena den Bürgerkrieg in der Außenwelt erneut entfacht und wird alle Kämpfer vernichten, die sich ihr in den Weg stellen. (...) Mileena ist das Ergebnis eines von Shang Tsungs teuflischen Klonexperimenten. Sie ist eine Mischung aus tarkatanischem Blut und edenianischer Physiologie und vereint in sich perfekt die Wildheit von Baraka und die athletische Anmut von Kitana. Diese böse Hybridin profitiert im Kampf von beiden Blutlinien und nutzt ihre außergewöhnliche Geschwindigkeit, geschickten akrobatischen Fähigkeiten und (...) wilde Brutalität in Kombination mit ihrem berühmten Sai, ihren geschärften Krallen und neu überarbeiteten, klassischen Special-Moves."Letztes aktuelles Video: MileenaMortal Kombat 11 Ultimate umfasst das Hauptspiel, Mortal Kombat 11: Aftermath (Fujin, Sheeva, RoboCop), das Kombat Pack 1 (Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, The Joker, Terminator T-800, Spawn) und das Kombat Pack 2 (Mileena, Rain und Rambo). Auch Cross-Play-Unterstützung auf den Microsoft- und Sony-Konsolen wird geboten. Angepeilter Releasetermin ist der 17. November 2020.Besitzer von Mortal Kombat 11 und Mortal Kombat 11 Ultimate auf PlayStation 4 und Xbox One bekommen kostenlosen Zugang zur Umsetzung für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Folgende Verbesserungen werden für die Next-Gen-Versionen versprochen: dynamische 4K-Auflösung, verbesserte Grafik, schnellere Ladezeiten und Multiplayer-Kompatibiliät mit den Spielern auf PS4 und Xbox One.Mortal Kombat 11 Ultimate wird 59,99 Euro kosten. Besitzer von Mortal Kombat 11 werden das Kombat Pack 2 für 19,99 Euro kaufen können. Vorbesteller der Ultimate Edition und des Kombat Packs 2 erhalten das "Time Warriors Skin Pack" als Bonus (Dark Web Noob Saibot, HCF (Halt and Catch Fire) Liu Kang and Blood Moon Skarlet).