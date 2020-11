Mortal Kombat 11: Videos: Rambo gegen den Terminator T-800

Warner Bros. Games und die NetherRealm Studios haben zwei Spielszenen-Trailer zu Mortal Kombat 11 Ultimate ab 22,99€ bei kaufen ) veröffentlicht, in denen Rambo gegen den Terminator kämpft."Rambo ist von Studiocanal lizensiert und stellt einen spielbaren Kämpfer dar, der sich dem Charakteraufgebot am 17. November als Teil von Mortal Kombat 11 Ultimate und dem Kombat-Pack 2 anschließt. Sylvester Stallone verleiht dem Charakter die Stimme und das Aussehen und die Charakter-Skins wurden inspiriert durch die Filme Rambo, Rambo 2 - Der Auftrag" und "Rambo 3". (...) Schauspieler Arnold Schwarzenegger leiht dem Terminator T-800 in Mortal Kombat 11 sein Aussehen und basiert auf dem Film "Terminator: Dark Fate" von Skydance und Paramount Pictures."Der Terminator T-800 ist im ersten Kombat Pack enthalten, kann aber auch einzeln für 5,99 Euro gekauft werden. Rambo gehört zum Aufgebot des zweiten Kombat Packs.Eine deutsche Version des Spielszenen-Videos (mit deutschen Sprechern), die allerdings nicht so flüssig läuft, findet ihr auf dem YouTube-Channel von Warner Bros.Mortal Kombat 11 Ultimate umfasst das Hauptspiel, Mortal Kombat 11: Aftermath (Fujin, Sheeva, RoboCop), das Kombat Pack 1 (Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, The Joker, Terminator T-800, Spawn) und das Kombat Pack 2 (Mileena, Rain und Rambo). Auch Cross-Play-Unterstützung auf den Microsoft- und Sony-Konsolen wird geboten. Angepeilter Releasetermin ist der 17. November 2020.Besitzer von Mortal Kombat 11 und Mortal Kombat 11 Ultimate auf PlayStation 4 und Xbox One bekommen kostenlosen Zugang zur Umsetzung für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Folgende Verbesserungen werden für die Next-Gen-Versionen versprochen: dynamische 4K-Auflösung, verbesserte Grafik, schnellere Ladezeiten und Multiplayer-Kompatibiliät mit den Spielern auf PS4 und Xbox One.Mortal Kombat 11 Ultimate wird 59,99 Euro kosten. Besitzer von Mortal Kombat 11 werden das Kombat Pack 2 für 19,99 Euro kaufen können. Vorbesteller der Ultimate Edition und des Kombat Packs 2 erhalten das "Time Warriors Skin Pack" als Bonus (Dark Web Noob Saibot, HCF (Halt and Catch Fire) Liu Kang and Blood Moon Skarlet).