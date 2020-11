Mortal Kombat 11: Ultimate Edition, Next-Gen-Upgrades und Kombat-Pack 2 veröffentlicht

"Kombat-Pack 2 - Neue Kämpfer: Mileena, halb edenianischer und halb tarkatanischer böser Klon von Kitana; Rain, der königliche edenianische Halbgott; und Rambo, der legendäre Elitesoldat mit Stimme und Aussehen von Schauspieler Sylvester Stallone sowie Charakter-Skins, die von Rambo, Rambo - Der Auftrag und Rambo 3 inspiriert wurden.

Mortal Kombat 11: Aftermath-Erweiterung - Die erste Story-Erweiterung, die die epische Geschichte des Hauptspiels fortsetzt, mit drei spielbaren Charakteren (Fujin, Sheeva, RoboCop) und 10 zusätzlichen Charakter-Skins.

Kombat-Pack 1 - Sechs spielbare Charaktere (einschl. Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, Joker, Terminator T-800 und Spawn) und 25 zusätzliche Charakter-Skins.

Mortal Kombat 11 - Vollgepackt mit Inhalten und Spielmodi für alle Arten von Spielern, einschl. von der Kritik gelobter Story-Kampagne, benutzerdefiniertem Charaktervariationssystem, Türme der Zeit, Friendships, Stage-Fatalities und vielem mehr. Dazu kommen neue und altbekannte Kämpfer, von denen jeder seine eigenen Fatalities in vernichtend brutalen kinoreifen Szenen mitbringt."

Warner Bros. Games hat heute Mortal Kombat 11 ( ab 22,99€ bei kaufen ) Ultimate - als Edition mit allen bisherigen Zusatzinhalten - veröffentlicht. Darüber hinaus stehen die Upgrades für PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S und das Kombat Pack 2 mit Rambo, Mileena und Rain zur Verfügung.Mortal Kombat 11 Ultimate kostet 59,99 Euro und umfasst 37 spielbare Figuren sowie alle Story-Inhalte und Spielmodi, darunter:PS5-Upgrade: "Alle Besitzer und neue Käufer von Mortal Kombat 11 Ultimate, Mortal Kombat 11: Aftermath Collection und Mortal Kombat 11 auf PS4 können zusätzlich im Rahmen eines kostenfreien Updates die Version ihres Spiels für PS5 herunterladen – mit dynamischer 4K-Auflösung, verbesserter Grafik, verkürzten Ladezeiten und mehr. Zu beachten ist, dass dieses Upgrade nur für Eigentümer einer PS5 erhältlich sein wird."Xbox Series X|S Smart Delivery: "Alle Besitzer und neue Käufer von Mortal Kombat 11 Ultimate, Mortal Kombat 11: Aftermath Collection und Mortal Kombat 11 auf Xbox One können im Rahmen eines kostenfreien Updates zusätzlich die Version ihres Spiels für die Xbox Series X|S herunterladen – mit dynamischer 4K-Auflösung, verbesserter Grafik, verkürzten Ladezeiten und mehr. Zu beachten ist, dass dieses Upgrade nur für Eigentümer einer Xbox Series X|S erhältlich sein wird. Darüber hinaus müssen Spieler, die die Xbox Series X|S verwenden, ein optionales Online-Update herunterladen, um die 4K-Film-Effekte im Spiel nutzen zu können."Spieler können via "Krossplay" in ausgewählten Modi plattformübergreifend auf PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One gegeneinander antreten. Bisherige Besitzer des Grundspiels können außerdem das Kombat-Pack 2 für 14,99 Euro dazukaufen.Letztes aktuelles Video: Ultimate Trailer