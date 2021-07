Mortal Kombat 11: K.O. für weitere DLCs

NetherRealm is now focusing on its next project and after more than two years of supporting Mortal Kombat 11, DLC for the game, including characters, has come to an end.



— Mortal Kombat 11 Ultimate (@MortalKombat) July 2, 2021

Das Fighting Game Mortal Kombat wurde in der Vergangenheit zwar fleißig mit DLC-Erweiterungen bedacht, aber jetzt ist für WB Games und Netherrealm wohl der Zeitpunkt gekommen, an dem die Unterstützung endet: Auf Twitter kündigt das Studio an, dass ab sofort und damit mehr als zwei Jahre nach Release keine weiteren Zusatzinhalte mehr für Mortal Kombat 11 ( ab 19,98€ bei kaufen ) geplant sind. Dazu gehören ausdrücklich auch weitere Charaktere.Stattdessen konzentrieren sich Ed Boon und seine Netherrealm Studios bereits auf das nächste Projekt, über das ansonsten aber noch nicht viel bekannt ist. Allerdings darf man davon ausgehen, dass man dem Fighting-Genre treu bleiben wird.Letztes aktuelles Video: Ultimate Trailer