Sayonara Wild Hearts: Das "Pop-Album-Videospiel" wird für Xbox One erscheinen

Sayonara Wild Hearts wird am 25. Februar 2020 auch für Xbox One erscheinen. Das musikalische Arcade-Actionspiel, das von den Entwicklern als Pop-Album-Videospiel bezeichnet wird, war bisher für PS4, Switch, Apple Arcade und PC erhältlich. Produktbeschreibung : "Sayonara Wild Hearts ist ein verträumtes Arcade-Spiel über Motorradfahren, Skateboarden, Tanzkämpfe, Laserschießen, Schwerterschwingen und brechende Herzen mit über 300 Sachen! Als das Herz einer jungen Frau zerbricht, gerät das Gleichgewicht des Universums ins Schwanken. Da erscheint in ihren Träumen ein Diamantschmetterling, der sie eine himmlische Autobahn entlangführt, auf der sie ihr anderes Selbst findet: die maskierte Bikerin namens The Fool. Reise durch einen speziell hierfür geschriebenen Pop-Soundtrack, jage Partituren hinterher und mach dich auf den Weg, die Harmonie des Universums zu finden, die in den Herzen von Little Death und ihren unglückseligen Verbündeten verborgen liegt: Dancing Devils, Howling Moons, Stereo Lovers und Hermit 64."Letztes aktuelles Video: Xbox One Trailer