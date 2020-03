The Last Campfire: Rätselabenteuer der No-Man's-Sky-Macher soll im Sommer beginnen

Hello Games ( No Man's Sky ) werden ihr 2018 angekündigtes Puzzle-Adventure The Last Campfire im Sommer 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen, wie sie auf der offiziellen Website bekannt geben. Auf Steam lässt sich der Titel bereits zur Wunschliste hinzufügen. The Last Campfire erzählt die Geschichte eines verlorenen Glutwesens, das an einem eigenartigen Ort gefangen ist und nun nach Antworten und dem Weg nach Hause sucht.Auf dem PlayStation Blog erläutert Studioleiter Sean Murry: "The Last Campfire ist der Höhepunkt einer mehrjährigen Zusammenarbeit von verschiedenen Mitgliedern des Teams, die den Drang verspürten, ein Singleplayer-Abenteuer mit künstlerischen Fokus zu entwickeln. Das Ergebnis ist ein Spiel, das hoffentlich ein bisschen wie ein Animationsfilm aussieht und ein emotional mitreißendes Abenteuer bietet.Ihr spielt Ember. Ihr seid an einem rätselhaften Ort gefangen und sucht nach einem Sinn und dem Weg nach Hause. Im Kern ist es eine Geschichte über das Entfachen von Hoffnung in einer Welt, die ansonsten keine hat. Hello Games entstand aus einem eng verbundenen Team aus Freunden, die sich zusammengetan haben, um unser erstes Spiel zu entwickeln - Joe Danger.Wir sind immer noch ein sehr kleines Studio, und obwohl No Man's Sky uns sehr beansprucht, wollen wir die neuen und kreativen Ideen von kleinen Teams fördern. Wir freuen uns schon auf The Last Campfire und auf das nächste Projekt dieses Teams."Letztes aktuelles Video: Cinematic Trailer