Conan Unconquered: Survival-Echtzeit-Strategie erscheint Ende Mai auf PC - 4Players.de

Das Erscheinungsdatum von Conan Unconquered steht fest. Das Echtzeit-Strategiespiel (RTS) im Conan-Universum wird am 30. Mai 2019 für PC erscheinen. Die Standard Edition wird 29,99 Euro kosten. Die Deluxe Edition ist für 39,99 Euro zu haben. Die Deluxe Edition enthält den DLC-Helden Kalanthes (eine magiebasierte Heldeneinheit), einen weiteren DLC-Helden, den Soundtrack zum Spiel und ein eBook. Das Spiel kann auf www.conanunconquered.com und auf der Steam-Seite vorbestellt werden."Conan Unconquered ist kein typisches RTS", meint Petroglyph CEO Chuck Kroegel. "Wir nennen es Survival-RTS, in dem man nicht nur eine Basis baut und von dort aus seine Gegner angreift, sondern die eigene Basis ständig von einfallenden Gegnern attackiert wird, die mit der Zeit immer rücksichtsloser und gefährlicher werden. Wir freuen uns auch auf den Multiplayer-Coop, der es den Spielern erlaubt, gemeinsam eine Basis zu errichten und eine Armee aufzustellen, um sich zusammen gegen die Horden zur Wehr zu setzen. In einem RTS als Team zu spielen fühlt sich extrem gut an und wir möchten diese Erfahrung in den Vordergrund stellen."Conan Unconquered wird als schnelles Strategiespiel beschrieben, das allem Anschein nach stark von They Are Billions inspiriert wurde. Man baut zunächst eine Basis bzw. Festung auf und muss sie gegen Horden von angreifenden Gegnern verteidigen, die immer stärker werden. Um gegen die Gegnerwellen bestehen zu können, muss man mit den Ressourcen haushalten, neue Technologien erforschen und haufenweise Kampfeinheiten produzieren. Unser Interview über die Themen Basisbau, Kampagne, Taktik und Koop-Mehrspieler findet ihr hier Letztes aktuelles Video: What is Conan Unconquered