Screenshot - Conan Unconquered (PC) Screenshot - Conan Unconquered (PC) Screenshot - Conan Unconquered (PC) Screenshot - Conan Unconquered (PC) Screenshot - Conan Unconquered (PC)

Petroglyph Games und Funcom haben ein neues Video zu Conan Unconquered veröffentlicht. Darin werfen sie einen tiefergehenden Blick auf die Kernmechaniken des am 30. Mai 2019 für PC ( Steam ) erscheinenden Survival-Echtzeit-Strategiespiels:Letztes aktuelles Video: A Deeper Look at GameplaySpielbeschreibung des Herstellers: "Conan Unconquered ist ein Strategiespiel, in dem sich Spieler Gegnerhorden entgegenstellen, die von Welle zu Welle zahlreicher werden und an Schwierigkeit zunehmen. Um den Barbaren zu widerstehen und die totale Vernichtung abzuwenden, gilt es, eine unüberwindliche Festung, Mauern und weitere Abwehrmaßnahmen zu errichten - ob im Singleplayer-Modus oder in der gemeinsam errichteten Bastion im Online-Koop."