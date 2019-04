Conan Unconquered: Ausführliches Video zeigt den kooperativen Mehrspieler-Modus - 4Players.de

In Conan Unconquered wird es einen kooperativen Mehrspieler-Modus geben. In diesem Modus errichten zwei Spieler gemeinsam eine Basis, rekrutieren Kampfeinheiten, erforschen Technologien und stellen sich gegen die einfallenden Gegnerhorden. Einen Überblick über den Koop-Modus und den grundlegenden Spielablauf zeigt das folgende Video (Laufzeit: ca. 20 Minuten), das von Renato Orellana (Designer bei Entwickler Petroglyph) und Jens Erik Valler (Community Manager bei Publisher Funcom) kommentiert wird.Conan Unconquered wird als schnelles Strategiespiel beschrieben, das allem Anschein nach stark von They Are Billions inspiriert wurde. Um die angreifenden Horden besiegen zu können, müssen sie eine möglichst uneinnehmbare Festung mitsamt Wällen und Verteidigungsanlagen bauen. Das Spiel kann sowohl alleine als auch Online im Koop-Modus gespielt werden. Eine Story-Kampagne gibt es allerdings nicht. Unser Interview über die Themen Basisbau, Kampagne, Taktik und Koop-Mehrspieler findet ihr hier Das Echtzeit-Strategiespiel (RTS) im Conan-Universum wird am 30. Mai 2019 für PC erscheinen. Die Standard Edition wird 29,99 Euro kosten. Die Deluxe Edition ist für 39,99 Euro zu haben. Die Deluxe Edition enthält den DLC-Helden Kalanthes (eine magiebasierte Heldeneinheit), einen weiteren DLC-Helden, den Soundtrack zum Spiel und ein eBook.