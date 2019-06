Conan Unconquered: Könnt ihr die Entwickler schlagen? - 4Players.de

Die Entwickler von Conan Unconquered laden euch zum Kampf ein: Falls ihr der Meinung seid, ihr könntet Renato Orellana von Petroglyph in seinem eigenen Strategiespiel schlagen, könnt ihr euch im Challenge-Modus an einer Karte mit den identischen Gegnern versuchen. Dafür müsst ihr dort lediglich den Code L3M9BM9 eingeben. Scheinbar haben Funcom & Co keine Preise ausgerufen, aber die Punktzahlen der besten fünf Herausforderer werden für alle im Spiel sichtbar sein. Allerdings liegt der Rekord von Renato bei über 556.500 Punkten.Das ist auch deutlich mehr als die mittelmäßige Wertung von 66%, die das Strategiespiel kürzlich bei uns im Test einheimsen konnte. Dazu Marcel im Fazit:"Conan Unconquered ist leider nicht der große Wurf geworden. Aber für einige ebenso launige wie schwere Belagerungsschlachten kann man sich durchaus in die Wüste begeben. Die Mischung aus Basisaufbau, Expansion, Erkundung und der aktiven Verteidigung ist gelungen und bietet ein überraschend tiefgehendes Wirtschaftssystem, das für das Spiel allerdings etwas überdimensioniert wirkt. Trotz Pause-Funktion ist alles hektisch, da man zwischen den straff getakteten Wellen schnell die Basis ausbauen, Ressourcen einsammeln, Forschen und den Helden auf Erfahrungstour schicken muss. Trotz vieler Forschungsmöglichkeiten gibt es überraschend wenig Einheitentypen, nur zwei Helden und auf einen sanften Einstieg haben die Entwickler verzichtet. Im ersten Szenario wäre ein Tutorial problemlos umsetzbar gewesen, aber so wird das ohnehin herausfordernde Echtzeit-Strategiespiel noch unzugänglicher. Abwechslung in den Gefechten ist Fehlanzeige und die fünf Szenarien reißen nicht so viel raus. Eine Story-Kampagne fehlt, aber immerhin gibt es einen guten, aber noch fehlerbehafteten kooperativen Mehrspieler-Modus. Schade, denn gerade angesichts dieses Titels hätte man mehr als Mittelmaß erwarten können."Letztes aktuelles Video: Co-op Multiplayer Challenge Mode