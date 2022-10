Danganronpa Trilogy: Schöpfer Kazutaka Kodaka kann sich eine Rückkehr zum Franchise vorstellen

Danganronpa: Kodaka über die mögliche Zukunft der Reihe

Master Detective Archives: Rain Code – Ein geistiger Nachfolger?

Seit Danganronpa V3 ist die Geschichte der Murder-Mystery-Reihe trotz der zwischenzeitlichen Veröffentlichung des Spin-Offs Danganronpa S: Ultimate Summer Camp abgeschlossen.Franchise-Schöpfer Kazutaka Kodaka hat sich daher mittlerweile neuen Projekten zugewandt und arbeitet gerade an dem in Trailern durchaus ähnlich wirkenden Detektiv-Titel Master Detective Archives: Rain Code. Trotzdem will er eine Rückkehr zu Danganronpa in der Zukunft nicht ausschließen.In einem Interview mit Twinfinite erklärt Kodaka, warum er Danganronpa zumindest vorübergehend den Rücken zugekehrt hat: „Ich wollte eine neue IP machen und Spike Chunsoft hat mich nicht zu einem Danganronpa-Sequel gedrängt, also habe ich mich entschieden, das zu machen. Um ehrlich zu sein, wenn ich Spike Chunsoft fragen würde, ob ich einen neuen Danganronpa-Titel machen soll, sagen sie vielleicht ja, also habe ich nicht gefragt (lacht).“Trotzdem könne er sich eine Rückkehr vorstellen: „Es ist nicht so, dass ich kein neues Danganronpa-Spiel machen will, aber ich habe eine Menge Ideen und will etwas neues erschaffen. Eines Tages kehre ich zurück, vielleicht. Danganronpa ist eher ein Nischenspiel und jetzt arbeite ich an einem größeren, aber es wäre cool, irgendwann danach noch einmal zu Danganronpa zurückzukehren.“Kodaka wollte vor allem deshalb ein neues Werk kreieren, um seine Experimentierfreudigkeit auszuleben: „Ich bin nicht daran interessiert, das gleiche Ding zu machen, das andere Leute machen. Ich will nicht die sichere Option wählen. Wenn die Leute anfangen, Danganronpa zu vergessen, bin ich vielleicht motivierter, wieder daran zu arbeiten.“Die Danganronpa-Durststrecke dürfte also noch eine Weile anhalten, mit Master Detective Archives: Rain Code erscheint aber im Frühjahr 2023 exklusiv für die Nintendo Switch das neue Projekt von Kodaka, das zweifelsohne die Handschrift des Entwicklers trägt.Kodakas neues Werk ist zwar kein mörderisches Battle Royale, eine gute Spürnase und eine clevere Kombinationsgabe sind aber trotzdem gefragt: In der Rolle von Yuma, seines Zeichens Juniorermittler mit Gedächtnisschwund, müsst ihr zusammen mit dem Geist Shinigami rätselhafte Fälle lösen. Als Kulisse dient dabei eine Stadt, in der es rund um die Uhr regnet – für Atmosphäre ist also gesorgt.