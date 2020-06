Skater XL: Auf Ende Juli verschoben; Switch-Fassung folgt später

We'll be announcing a new launch date for Nintendo Switch in the coming weeks. We appreciate your patience as we finalize the game. Not to worry-between now and then, we will be showing more new content & features that will be available at launch and continuing to polish the game pic.twitter.com/MIDGGuKVGi



— Skater XL (@skater_xl) June 6, 2020

Die Veröffentlichung von Skater XL ist verschoben worden. Die Skateboarding-Simulation wird am 28. Juli 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Switch-Version wird erst später folgen. Der Switch-Termin soll in den nächsten Wochen verraten werden. Ursprünglich sollte das Spiel ab dem 7. Juli zeitgleich auf allen Plattformen erhältlich sein. Die Verschiebung wird mit nicht näher ausgeführten Gründen begründet, die außerhalb der Kontrolle der Entwickler (Easy Day Studios) liegen. Die zusätzliche Zeit soll zur Verbesserung der Features und Inhalte genutzt werden.Skater XL befindet sich seit Dezember 2018 im Early Access auf Steam . In unserer Vorschau hat das Spiel in vielerlei Hinsicht einen starken Eindruck hinterlassen ( zur Vorschau ).Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau