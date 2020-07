Skater XL: Künstler und Soundtrack vorgestellt

Spätestens seit den Tony-Hawk-Spielen ist klar, wie wichtig der passende Soundtrack ist, wenn man auf dem virtuellen Skateboard steht. Die Easy Day Studios haben für Skater XL daher auch einige bekannte Bands für die Playlist verpflichtet, die den Skater-Geist mit ihrer Musik einfangen sollen. Dazu zählen u.a. Modest Mouse, Band of Horses, Getter, Silversun Pickups und Interpol Round Out."Wir wollten, dass der Soundtrack wirklich die Skater-Kultur reflektiert und gleichzeitig eine Hommage an die Künstler darstellt, die in der Vergangenheit zum Soundtrack einiger der einflussreichsten Skate-Videos aller Zeiten beigetragen haben", so Jeff Goforth, Marketing Director bei den Easy Day Studios. "Musik ist so ein großer Teil der Skate-Kultur und da hat es einfach Sinn ergeben, die Künstler einzubinden, die den Sound von einigen unsererLieblings-Videos erschaffen und eine Verbindung zum Skateboarding haben."Letztes aktuelles Video: Level-Vorstellung Easy Day Highschool