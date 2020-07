Skater XL: Skateboard-Simulation rollt aus dem Early Access

Unendliche Freiheiten: Die physikbasierte Steuerung von Skater XL kennt keine vorprogrammierten Tricks, sondern nur Bewegungen durch den Thumbstick. Die Thumbsticks sind jeweils einem Fuß des Skaters zugeordnet. Die Eingaben des Spielers werden sofort im Spiel umgesetzt. Fast wie bei einem Musikinstrument hat der Spieler die vollständige Freiheit sein Können zu zeigen.

Echte ikonische Locations: Alle Skater XL-Level sind durch reale Skate-Gebiete inspiriert worden und garantieren durch ihr Design einen konstanten Skate-Flow. Im Spiel enthalten sind die Downtown LA Karte, mit Skateboarding-Sehenswürdigkeiten dem Staples Center und dem LA Convention Center, der weitläufige Campus der Easy Day High School, mit den ikonischen Wallenberg Big 4 und dem "Leap of Faith", sowie die riesige Big Ramp, die das Skateboarding an seine physikalischen Grenzen führt, und viele weitere.

Spiele als ein echter Profi: Übernehme das Board von Tiago Lemos, Brandon Westgate, Evant Smith oder Tom Asta, und kleide dich in ihrem ganz persönlichen Style.

Individualisierbare Charaktere: Die Möglichkeiten sind grenzenlos, um dir dein ganz eigenes Skater XL-Erlebnis zu erschaffen. Spieler können ihr gesamtes Aussehen bestimmen, inklusive der Ausrüstung: T-Shirts, Hoodies, Mützen und Caps sowie Schuhe. Spieler haben die Auswahl aus über 30 der berühmtesten Skate-Marken, unter anderem Vans, Santa Cruz, DC Shoes, Independent, Lakai und vielen weiteren...

Blühende Community: Werde Teil der riesigen Community und eines von mehr als 100.000 Discord-Mitgliedern! (Zum Vergleich, der Fortnite-Discord-Server zählt 500k Mitglieder, wobei sich Skater XL bislang Early Access befand). Die Fans erstellen eigene Online-Magazine, Videos, Fakeskate-Marken und hunderte Mods. Spieler können Teil dieser dynamischen Entwicklung werden, der digitalen Skateboard-Subkultur beitreten und ebenfalls ihre Kreativität teilen. Mit SkaterXl.mod.io wurde hierfür ein eigener Modding-Hub eingerichtet.

Authentischer Soundtrack - Modest Mouse, Getter, Interpol, Animal Collective und Band of Horses stimmen auf den Skater XL West Coast-Vibe ein und sind die perfekte musikalische Begleitung des physikbasierten Gameplays.

Am 28. Juli 2020 haben die Easy Day Studios ihre Skateboard-Simulation Skater XL für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht und den Early Access damit nach 19 Monaten offiziell beendet. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" sind, kostet der Download 33,99 Euro. Im PlayStation Store und Microsoft Store werden hingegen 39,99 Euro fällig. Die Konsolenfassungen sind außerdem als Boxversionen im Handel erhältlich. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll im Lauf des Jahres folgen. Spielbeschreibung des Herstellers: "Mit einer komplett physikbasierten Steuerung und einer engagierten Community ist Skater XL die erste authentische Skateboard-Simulation, die in den letzten zehn Jahren für alle großen Plattformen veröffentlicht wurde. Skater XL zeichnet sich durch atemberaubendes Gameplay aus, das sich durch die völlige Freiheit der Kontrolle und Kreativität auszeichnet.Spieler tauchen in ein Skateboard-Paradies ab, dessen Zonen berühmte Skateboard-Sehenswürdigkeiten und bekannte Umgebungselemente, inklusive Downtown LA, enthalten. Die gigantische Big Ramp, Easy Day High und zahlreiche Karten, beispielsweise Grant Park, Hudland und Streets, die von der Community erstellt wurden, machen Skater XL zu einer einzigartigen Skate-Erfahrung. Spieler übernehmen die Kontrolle über berühmten Persönlichkeiten der Szene - Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta und Brandon Westgate - oder erstellen einen eigenen Charakter und werden selbst zur Legende. Die Ausrüstung des Charakters kann individuell zusammengestellt werden. Dabei stehen dem Spieler mehr als 30 echte Skate-Marken zur Auswahl. Hunderte PC-Mods, Karten, Digitale Skate-Zonen, Replays von persönlichen Highlights und weitere Inhalte der Skater XL-Community machen den Titel einzigartig und läuten eine neue Ära des digitalen Skateboardings ein.""Unser Ziel war es, das Genre weiter zu entwickeln sowie den Spaß und die Darstellung des Skateboardens besser einzufangen als jedes andere Spiel zuvor. Dies begann damit, dass wir die Kontrolle eines jeden Fußes und seiner Physik einem der beiden Thumbsticks zugewiesen haben, anstatt vorgefertigte Animationen die ganze Arbeit zu überlassen", so Studioleiter Dain Hedgpeth. "Die heutige Veröffentlichung ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit mit unserer Community und der gemeinsamen Entwicklung von Karten-Designs, Kontroll-Mechanismen und sogar der Promotion des Spiels."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC PS4 Xbox One