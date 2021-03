Skater XL: Kult-Location Embarcadero Plaza kostenlos erhältlich

Die Easy Day Studios haben einen neuen Schauplatz für die Skate-Simulation Skater XL ( ab 29,99€ bei kaufen ) vorgestellt: Die Embarcadero Plaza, ein Kult-Treffpunkt für Skateboard-Fans im San Francisco der Neunziger, steht nach Angaben der Entwickler ab sofort für PC, PS4 und Xbox One kostenlos über den Mod-Browser innerhalb des Spiels zur Verfügung.Gleichzeitig steht zusätzliches Equipment zur Auswahl: Als Tribut an die Embarcadero Plaza findet man im Spiel jetzt Ausrüstung von der in San Francisco ansässigen Skateboard-Marke FTC (For the City), die seit mehr als 25 Jahren die Skater-Szene in der Metropole als Sponsor fördert und selbst Veranstaltungen organisiert.Letztes aktuelles Video: Embarcadero Plaza