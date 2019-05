Monster Hunter: World - Iceborne: Soll den Spielinhalt nahezu verdoppeln; mehr Spaß mit der Schleuder - 4Players.de

Screenshot - Monster Hunter: World - Iceborne (PC) Screenshot - Monster Hunter: World - Iceborne (PC) Screenshot - Monster Hunter: World - Iceborne (PC) Screenshot - Monster Hunter: World - Iceborne (PC) Screenshot - Monster Hunter: World - Iceborne (PC) Screenshot - Monster Hunter: World - Iceborne (PC) Screenshot - Monster Hunter: World - Iceborne (PC) Screenshot - Monster Hunter: World - Iceborne (PC) Screenshot - Monster Hunter: World - Iceborne (PC) Screenshot - Monster Hunter: World - Iceborne (PC) Screenshot - Monster Hunter: World - Iceborne (PC) Screenshot - Monster Hunter: World - Iceborne (PC) Screenshot - Monster Hunter: World - Iceborne (PC)

Capcom hat nach der Termin-Enthüllung von Monster Hunter: World - Iceborne bei State of Play ( wir berichteten ) noch eine Ladung an Informationen zur großen Erweiterung im Frühlings-Update per Livestream veröffentlicht.Iceborne soll den Spielinhalt des Grundspiels nahezu verdoppeln. Die Erweiterung soll Monster Hunter: World in allen Bereichen bereichern, unter anderem mit einer neuen Handlung, die an das Hauptspiel ansetzt und die Jäger in ein neu entdecktes, eisiges Gebiet namens Raureif-Weite führt. Das schneebedeckte Terrain bietet ein Ökosystem, das in starkem Widerspruch zu den existierenden Landschaften stehen soll. Iceborne wird als die größte Region im Spiel mit vielen Inhalten und weiteren Quests beschrieben. Die klirrende Kälte ist das Zuhause von neuen Monstern wie dem Wyvern Banbaro und dem im Schnee verborgenen Beotodus. Zusätzlich kehren Monster aus früheren Teilen der Serie zurück - etwa der Nargacuga, der einige neue Tricks gelernt hat. Anführer des Iceborne-Rudels ist Velkhana, ein Elderdrache mit mächtigen Eis-Attacken, der sich zum Hauptwidersacher der Handlung aufschwingt.Darüber hinaus sollen die möglichen Jagdstrategien ausgebaut werden. Die Schleuder kann nun beispielsweise genutzt werden, während die Hauptwaffe gezogen ist - ganz egal, welchen Waffentyp man gewählt hat. Dazu hat die Schleuder neue Fähigkeiten bekommen - mit der Klammerklaue kann man sich direkt an die Monster heranziehen oder mit dem Zurückschrecken-Schuss Monster kurzzeitig betäuben. Alle 14 Waffentypen werden mit Iceborne erweitert und sollen größere Spieltiefe im Kampf bieten (neue Angriffe und Kombos). Die Erweiterung umfasst auch einen höheren Schwierigkeitsgrad, den Meisterrang, der eine Quest-Reihe gegen noch mächtigere Monster umfasst.Um Iceborne spielen zu können, wird Monster Hunter: World vorausgesetzt. Und obwohl neue Spieler sofort veränderte und verbesserte Features wie die neue Schleuder nutzen können, müssen sie die Haupthandlung von Monster Hunter: World bis Jägerrang 16 gespielt haben, um Zugriff auf die Iceborne-Geschichte und die neuen Quests zu erhalten.Monster Hunter: World - Iceborne wird am 6. September 2019 erscheinen. Die Veröffentlichung für den PC ist für den kommenden Winter geplant. Besitzer von Monster Hunter: World können die Erweiterung als digitalen Download für 39,99 Euro kaufen. Eine Digital-Deluxe-Fassung, die sowohl die Erweiterung als auch eine Auswahl kosmetischer Items erhält, wird für 49,99 Euro angeboten. Neueinsteiger können zur Monster Hunter: World - Iceborne Master Edition greifen, die digital zum Verkaufspreis von 59,99 Euro erscheinen wird und sowohl das Originalspiel als auch die Iceborne-Erweiterung enthält. Die Monster Hunter: World - Iceborne Master Edition wird darüber hinaus am 6. September 2019 im Einzelhandel als physische Disc-Version erscheinen und ist ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar. Vorbesteller können digital oder bei teilnehmenden Händlern zusätzlich das exklusive Yukumo-Rüstungsset erhalten.