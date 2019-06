Monster Hunter: World - Iceborne: Capcom zeigt neue Aktionen für alle Waffenarten - 4Players.de

âš” Das Großschwert ist altbekannt dafür, größtmögliche Schaden auszuteilen

âš” Nutzt die Klammerklaue, um euch an Monster zu krallen, um sie zu schwächen

âš” Schwächt Monster mit einer Schleudersalve und geht direkt danach in eine erweiterte Form des wahren aufgeladenen Hiebs über pic.twitter.com/ewx8cusY9J



âš” Das Langschwert macht sein Ziel mit gnadenloser Effizienz unschädlich.

âš” Löst die Schleudersalve zwischen Luftschlägen aus, feuert die Klammerklaue ab und sammelt Schleuder Munition.

âš” Die neuen Lai-Hiebe bieten niemals endende Angriffe, die alles kontern können. pic.twitter.com/nELfz0ogYB



âš” Krallt euch an einem Monster fest und greift es an, um Schleudermunition zu erhalten oder das Monster zu schwächen.

âš” Geschwächte Monster erleiden mehr Schaden durch eure Attacken.

âš” Nutzt die Reserve eurer Schleuder, um Monster durch die Umgebung taumeln zu lassen. pic.twitter.com/a5I6pCh9R8



Schwert & Schild - der König der Vielseitigkeit

âš” Diese raffinierte Waffe feuert Schleudermunition in Riesenladungen ab!

âš” Es gibt neue Combo-Möglichkeiten für die Klammerklauen, die perfektes Timing mit Bonus-Schaden belohnen

âš” Überrascht Monster jederzeit mit Schleudersalven pic.twitter.com/TYoJRCTf7M



âš” Die Doppelklingen sind eine unbarmherzige Bedrohung in den Händen eines erfahrenen Jägers und können Monster dazu zwingen, Schleudermunition abzuwerfen.

âš” Trefft Monster am Kopf mit der Schleudersalve und greift an während ihr elegant an den Kontern des Monsters vorbeitanzt. pic.twitter.com/OWklKs4d79



âš” Der K.O. König hat noch einige Tricks parat für euch in Monster Hunter World: Iceborne.

âš” Feuert Schleudersalven ab oder nutzt eure Klammerklaue auch dann, wenn ihr Attacken aufladet. Zieht euch dann an das Monster heran und knüppelt ihm einen über, um es zu schwächen. pic.twitter.com/GUg4KauCAl



âš” Das Jagdhorn erhält ein Orchester voll neuer Melodien mit denen ihr spielen könnt.

âš” Und natürlich könnt ihr mit der Klammerklaue Monster schwächen!

âš” Stellt sicher, dass ihr euren „Echo Waves“-Angriff nutzt, um spezielle Blasen zu kreieren, die eure Teammitglieder buffen. pic.twitter.com/Iie9PkZ7xM



âš” Nutzt Guard Shot der Lanze, um einen Schleuder Feuerstoß hinter eurem Schild abzugeben.

âš” Die Klammerklaue kann sogar für Konter-Attacken genutzt werden.

âš” Nachdem die Klaue zuspringt, durchlöchert das Fell bzw. die Haut des Monsters, um es zu schwächen. pic.twitter.com/JN5Ctmb0Md



âš” Der explosive Cousin der Lanze wurde in Iceborne mit neuem Werkzeug ausgestattet.

âš” Nutzt die Klammerklaue, um das Monster dazu zubringen, Schleudermunition zu verlieren.

âš” Ladet eure Schleudermunition in eure Gewehrlanze für eine verheerende Wyrmstake-Explosion! pic.twitter.com/ZfeBL9seW3



âš” Nutzt die Klammerklaue, um euch an ein Monster heranzuziehen während ihr eure Morph-Axt aufladet.

âš” Erledigt Feinde mit einer 1-2 Kombination der elementaren Entladung, die direkt in eine Nullsummen-Entladung übergeht. pic.twitter.com/YqocvikaNC



âš” Richtet mit der Energieklinge verheerenden Schaden an eurer Beute an.

âš” Mit der Fähigkeit Schleudersalven aus dem Block heraus abzufeuern, ist die Waffe noch vielseitiger als zuvor.

âš” Der neue Savage Axe Slash fügt mit jedem Schwung der Axt mehr Schaden hinzu. pic.twitter.com/rmfVEbrVSC



âš” Das leichte Bogengewehr ist schnell dabei, wenn es um das Ziehen der Schleuder geht. Zieht euch an ein Monster heran und ladet eure Munition nach.

âš” Bastelt mit einer Flut an Umbauten an eurer Waffe herum und nutzt so Evading Reloads & Wyvernblast-Konter! pic.twitter.com/0jsFipAdQp



Mit der Erweiterung Monster Hunter: World - Iceborne werden neue Angriffsaktionen für alle Waffenarten hinzugefügt. Einen Überblick über viele Neuerungen und Schleuder-Combos gab nun Capcom in einer Serie von Tweets mit kurzen Videos.Die Erweiterung Monster Hunter: World - Iceborne wird am 6. September 2019 erscheinen ( Details ). Die Veröffentlichung für den PC ist für den kommenden Winter geplant. Besitzer von Monster Hunter: World können die Erweiterung als digitalen Download für 39,99 Euro kaufen. Eine Digital-Deluxe-Fassung, die sowohl die Erweiterung als auch eine Auswahl kosmetischer Items erhält, wird für 49,99 Euro angeboten. Neueinsteiger können zur Monster Hunter: World - Iceborne Master Edition greifen, die digital zum Verkaufspreis von 59,99 Euro erscheinen wird und sowohl das Originalspiel als auch die Iceborne-Erweiterung enthält. Die Monster Hunter: World - Iceborne Master Edition wird darüber hinaus am 6. September 2019 im Einzelhandel als physische Disc-Version erscheinen.